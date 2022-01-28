Aydın’da amatör spor kulüplerine 1 milyon 439 bin TL’lik can suyu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da amatör spor kulüplerine 1 milyon 439 bin TL’lik can suyu

İHA

Aydın’da amatör spor kulüplerine 1 milyon 439 bin TL’lik can suyu

Aydın’da bulunan gençlik ve spor kulüplerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 1 milyon 439 bin TL’lik nakdi yardım düzenlenen tören ile dağıtıldı.

Aydın’da gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve gençlik ve spor kulüplerine katkı sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Valiliği YİKOB tarafından spor kulüplerine destek verildi. Törenin açılış konuşmasını Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bu desteğin spor camiası için önemine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Aydın’da 172 amatör spor kulübü var"
Aydın ili genelinde 172 tane amatör spor kulübü olduğunu ifade eden Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Hasip Arıkan da, "İl genelindeki 172 amatör spor kulüplerimiz, başta futbol olmak üzere, basketbol, voleybol, hentbol, doğa sporları, salon sporları ve yüzme gibi tüm spor fallarında faaliyet gösteriyorlar. Her sezon yüzlerce gencimize filiz lisans vermek suretiyle gençlerimizi spora katıyoruz. İlimiz iklim bakımından da yılın 12 ayı spor yapmaya müsait bir il. Aydın, sporcu ve kulüp sayısı ile Türkiye’de ilk 8 ilin içerisinde yer alıyor. Kulüplerimizin tek amacı gençlerimizi, içki, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları vatana ve millete saygılı bir şekilde topluma kazandırmak. Bir kuruşluk bile sabit geliri olmayan amatör spor kulüplerinin tüm giderler kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından karşılanıyor. Kulüplerimizin yöneticileri işinden, eşinden, aşında ve cebinden büyük fedakarlık yapıyorlar" diye konuşarak Aydın Valisi Aksoy’un Aydın’a geldiği günden bu yana spora ve sporcuya verdiği desteklerin kendilerine güç verdiğini ve çalışma azimlerini arttırdığını kaydetti.

"Aydın’a önemli spor yatırımları kazandırılacak"
Aydın’a ilerleyen zamanlarda önemli spor yatırımları kazandırılacağını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da bir çok önemli yatırımı hizmete geçirmenin gayreti içerisinde. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Aydın Valiliğimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Aydın’da önemli spor yatırımlarını gerçekleştirilecek. Aydın spor kenti olma yolunda çok önemli mesafe kat edecek. Bu protokol çerçevesinde, il genelinde 80 adet halı saha, bir adet kapalı halı saha, 2 adet nizami çim yüzeyli futbol sahası, 5 tane spor salonu, 7 yarı olimpik yüzme havuzu, 8 gençlik merkezi hizmete açılacak. Ayrıca Aydın için önemli önemli bir ismin adını taşıyan Adnan Menderes Stadyumu’nun da tamamını elden geçirerek 24 saat yaşayan bir stat haline getirmek için çalışmalar gerçekleştirilecek. Söke Stadyumu’nun yenilenmesi, Yenipazar ilçesine motokros pisti ve soyunma odası yapımı, Nazilli’de bir toprak pisti yapılarak 150 adet basket potası ilgili yerlere dağıtılarak gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bazı belediyelerimizin de Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller çerçevesinde çeşitli spor yatırımları da gerçekleştirilecek. Toplamda 500 milyonu aşan bir yatırımı, Aydın ilinde önümüzdeki kısa süre içerisinde ihalelerini gerçekleştirerek kısa bir zaman içerisinde hizmete alma noktasında önemli bir başlangıç yapacağız" dedi.

"Önümüzdeki dönemde güzel bir projeyi hayata geçireceğiz"
"Amatör spor kulüplerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Aydın Valiliğimizce sağlanan nakdi desteği ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Vali Aksoy, "Amatör spor kulüpleri önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz gençlerimizin olumsuz bir takım alışkanlıklardan uzaklaştıran, sporla ilgilenmelerini sağlayan önemli kuruluşlarımızdır. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliğimiz tarafından oluşturulan kaynaklarla toplamda 1 milyon 439 bin lira destek olacağız. Amacımız spor kulüplerimizin kendi oluşturdukları imkanlar dışında onlara katkıda bulunarak daha rahat faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlayabilmektir. Özellikle sporun toplumun her kesimine yayılması, her yaştan kişinin spor ile uğraşması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarımızda farklı bir projeyi hayata geçireceğiz. İlk aşamada her ilçede en az 2 okul olmak üzere okuldaki bütün öğrencilerin spor, sanat yada müzik alanlarından en az bir tanesi ile ilgilenebilecek bir organizasyonu hayata geçirmek için projeyi Aydın genelinde başlatacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi
YEREL HABERLER Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi
Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay, köy enstitülerini unutmadı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kuşadası'nda çukurlar tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda çukurlar tehlike saçıyor
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
ADÜ’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Hastane Ek Binası’na Acil Servis taşındı
YEREL HABERLER ADÜ’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı ...
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız ...
Zeytin ve zeytinyağı ihracatında Ege Bölgesi lider konumda yer aldı
YEREL HABERLER Zeytin ve zeytinyağı ihracatında Ege Bölgesi lider ...
Aydın voleybolda Başkent'te terliyor
YEREL HABERLER Aydın voleybolda Başkent'te terliyor
ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi
Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş desteği sağlandı
YEREL HABERLER Aydın'da 2021 yılında 93 çocuk için ücretsiz kreş ...
Başkan Mehmet Erol’a yatırım ödülü
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Erol’a yatırım ödülü
Aydın’da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi
YEREL HABERLER Aydın’da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini ...
“Başka Vatanımız Yok” isimli kısa film en çok ödül alan filmler arasında yer aldı
YEREL HABERLER “Başka Vatanımız Yok” isimli kısa film en çok ödül ...
Aydın'a ilk leylek bu yıl erken geldi
YEREL HABERLER Aydın'a ilk leylek bu yıl erken geldi
Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması ...
Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti
YEREL HABERLER Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti
Efeler’de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Efeler’de geleneksel deve güreşi için geri sayım ...
Söke’de, dere yatak temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Söke’de, dere yatak temizleme çalışmaları sürüyor
İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı’ya hizmet olarak dönüyor
YEREL HABERLER İş birliği Davutlar ve Güzelçamlı’ya hizmet olarak ...
Ege’deki düzensiz göç sorunu Aydın’da görüşüldü
YEREL HABERLER Ege’deki düzensiz göç sorunu Aydın’da görüşüldü
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
Aydın Ticaret Borsası’nda, yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası’nda, yılın ilk meclis ...
Köşk’te modern düğün salonu çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Köşk’te modern düğün salonu çalışmalarında sona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.