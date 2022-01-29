Kuşadası’nda belediye ekipleri sorunları çözüyor

Kuşadası Belediyesi, kentte ilgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda üst yapı bakım ve onarım işlerini vakit geçirmeden tamamlıyor. Bu kapsamda özellikle elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıyor. Ekiplere, Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçlarında görevli personel de destek veriyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. Ekipler Davutlar Mahallesi’nde devam eden yenileme seferberliğinin yanı sıra elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz alt yapı çalışması yürüten kurumlarla da büyük bir uyum içerisinde çalışıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Programa alındıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde tamamlanan yol bakım ve onarım çalışmalarını Kuşadalılar büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçları ile iş birliği içerisinde son olarak Türkmen Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak, Güvercinada Caddesi ve Karaova Mahallesi’ndeki 3 ayrı noktada onarım çalışması yürütüldü.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarında yol yapım işlerini de aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Ege Mahallesi 461’nci sokakta yol yapım çalışması yürüttü. 122 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip yola Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt döküldü. Bordür taşı döşenerek yaya kaldırımı da yapılan bölgeye ayrıca 2 bin metreküp istinat duvarı imal edildi.

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