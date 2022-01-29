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Leyleği ilk gördü, '1 çuval un'u kaptı

İHA

Aydın'da, Aşağı Büyük Menderes Havzası'nın Söke ilçesi sınırlarındaki bölümüne ilk göçmen leylek ulaştı. 'İlk leyleği görene 1 çuval un' kampanyası kapsamında ilk leyleği gören vatandaş 1 çuval unla ödüllendirildi.

Leyleği ilk gördü, '1 çuval un'u kaptı

Aydın’da, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın Söke ilçesi sınırlarındaki bölümüne ilk göçmen leylek ulaştı. 'İlk leyleği görene 1 çuval un' kampanyası kapsamında ilk leyleği gören vatandaş 1 çuval unla ödüllendirildi.
Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından her yıl leyleklere karşı farkındalık oluşturup, duyarlılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İlk leyleği görene 1 çuval un“ kampanyası bu yıl da devam etti. Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın leylek köylerinde, ilk leylek Söke’ye bağlı Gölbent’e geldi. Leyleği ilk gören kişi ise Gülseren İbi isimli vatandaş oldu.
Avluyu süpürürken gagasından çıkan sesleri duyduğunu ifade eden Gülseren İbi, “Acaba yanlış mı duyuyorum diye hemen sokağa çıkıp direğe baktım. Şubat ayında beklediğimiz leyleğin Ocak ayında geldiğini görünce heyecanlandım ve hemen EKODOSD’a haber verdim” dedi. İlk gelen leyleğin kendi köylerine geldiğini, bunun nedeninin de köylerinin etrafının sulak alan ve azmaklarla dolu olduğunu söyleyen Gülseren İbi, şansın bu yıl kendisine vurduğunu ve çok sevindiğini söyleyerek, EKODOSD tarafından hediye edilen 1 çuval unu teslim aldı.
Farkındalık oluşturan projenin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “EKODOSD derneğinin, pilot köylerde geleneksel bir şekilde sürdürdüğü “Leyleği ilk gören kişiye 1 çuval un” kampanyasında, Söke’nin Gölbent köyüne gelen leyleği ilk gören Gülseren İbi’ye un çuvalı teslim edildi. Avluyu süpürürken gagasından çıkan sesleri duyan Gülseren İbi “Acaba yanlış mı duyuyorum” diye hemen sokağa çıkıp direğe baktığında, Şubat ayında bekledikleri leyleğin Ocak ayında geldiğini görünce heyecanlanır. İlk gelen leyleğin kendi köylerine geldiğini, bunun nedeninin de köylerinin etrafının sulak alan ve azmaklarla dolu olduğunu söyleyen Gülseren İbi, şansın bu yıl kendisine vurduğunu ve çok sevindiğini söyledi. Gölbent leyleğinin ödülü olan un çuvalı için katkı yapan üyelerimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi İ. Raika Durusoy Onmuş ve Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş’a katkıları için teşekkür ederiz. Kampanya, köylerde leyleklerin ve beslenme alanlarını oluşturan sulak alanlar konusunda önemli farkındalık yaratıyor. Özellikle doğaya atılan atık maddelerin ve siyah saman iplerinin leylekler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda yereldeki insanlar uyarılıyor” dedi.

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