Tedirgin eden çatlakların ardından sulama kuyularında sıcak su akmaya başladı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde geçen yıl ekim ayında yağan yağmurlardan sonra arazilerde oluşan ve halkı tedirgin eden çatlakların ardından bahçe sulamak için kullanılan artezyen suları da sıcak akmaya başladı.

Germencik'te ekim ayında yağan yağmurlar sonrası Hıdırbeyli, Mursallı ve Alangüllü mahallerinde vatandaşlara ait arazilerde kilometrelerce dev çatlaklar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan heyetin incelemesi sonucunda, çatlakların, su çekilmesi ve kuraklık nedeniyle olduğu açıklandı. Aynı bölgelerde bu kez, arazi sulamada kullanılan 22 metre derinlikten çıkan artezyen sularının da sıcak aktığı görüldü.

Bölgede sıcak su akan arazi sahiplerinden Mehmet Topal, 20 yıldır kullandığı artezyen kuyusundan 2 ay önce suyun sıcak aktığını fark etti. Geçici bir durum olduğunu düşünen Topal, sıcak su akmaya devam edince çevrecilere konuyla ilgili bilgi verdi. Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya ve GERÇED Sözcüsü Dr. Metin Aydın, artezyen suyunun aktığı bölgede incelemelerde bulundu.

'SAĞLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA'

Artezyen kuyusundan akan suyun arazilere yakın bölgede jeotermal santrali kurulduktan sonra yavaş yavaş ısınmaya başladığını dile getiren GERÇED Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'te sadece burada değil birçok noktada yer altı suları sıcak akmaya başladı. Bu su daha önce buz gibi akıyordu. Elimizi bile yıkayamıyorduk. Bulunduğumuz arazinin 200 metre yakınında jeotermal santrali kuruldu. Bu santral kurulduktan sonra su giderek ısınmaya başladı. Ayrıca su oranı da azaldı. Bunun gibi birçok noktada yer altı suları, artezyenlerden kükürtlü ve sıcak su karışarak akıyor. Biz Germencik'te içme suyu olarak yer altı suyu kullanıyoruz. Halk olarak çok endişeliyiz. Bu suyun içinde bor, arsenik, radon ve benzeri mineraller var. Yetkilileri buradan uyarıyoruz. Germencik'in sağlığı tehlike altında" ifadelerini kullandı.

'22 METRE DERİNLİKTEN ÇIKIYOR'

Artezyen kuyusundan çıkan suyun sıcaklığının şu an 32 derece olduğunu söyleyen GERÇED Sözcüsü Dr. Metin Aydın, "Normal koşullarda jeotermal santrallerinin akışkanları 2 bin ile 3 bin metre derinlikten çıkarılmaktadır. Santraller bu akışkanı kullandıktan sonra aynı seviyeye reenjekte etmek zorundalar. Çıkarılan akışkanların bir damlasının bile dışarıya bırakılmaması gerekiyor. Jeotermal akışkanların kanserojen olduğunu gösteren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar var. İnsanlarda kanser ve benzeri hastalıklara neden olduğu konusunda bilimsel tez çalışması var. Akışkanlar doğaya salındığında suya ve toprağa karışıyor. Böylece hem su hem de toprakta yetişen tarımsal ürünler etkileniyor. Bu bölgede zeytin ve incir yetişiyor. Artezyen suyu ise 22 metre derinlikten sıcak olarak çıkıyor. Bu da yer altı sularına akışkanların karıştığını gösteren bir belirtidir. Suyun sıcaklığı şu anda 32 derece. Burada tarımın yapılmaması lazım" açıklamalarında bulundu.

ÜRETİMİ ETKİLEYECEK DÜZEYDE

Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ise bölgede yüzeye yakın sıcak su olduğuna dikkati çekti. Konunun detaylı araştırılması gerektiğini vurgulayan Kuru, sıcak suyun tarımsal üretimi etkileyecek düzeyde olduğunu dile getirdi.

Çiftçi Mehmet Topal da, "Jeotermal enerji santrali kuyusu 3 yıl önce arazime yakın alana kuruldu. Önce yavaş yavaş ağaçlarım kurudu. Şimdi de artezyenden sıcak su akmaya başladı. Daha önce çok su akıyordu ama son aylarda azalmaya başladı. Suyun sıcaklığı elimi yakacak kadar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-01-29 13:23:23



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