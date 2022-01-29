Linda ve 5 yavrusu yangında öldü



Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde evde çıkan yangında bahçedeki Linda isimli köpek ile 5 yavrusu öldü.

Atça Yağdere Mahallesi'nde Abdurrahman Gümüş'e ait evde bugün yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangında bahçede bulunan Linda isimli köpek ile yeni dünyaya getirdiği 5 yavrusu öldü.

Yangın sırasında zeytin topladığını söyleyen ev sahibi Abdurrahman Gümüş, "Çok üzgünüm. Bahçeye zeytin toplamaya gitmiştim. Evimde kimse yoktu. Yangın ihbarını alınca hızla geldim ama gördüğüm manzara korkunçtu. Artık köy evim yok, tamamen yanmış. Evimde bulunan yeni yavrulayan köpeğim ve 5 yavrusu da yanarak ölmüş. Çok üzüldüm" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2022-01-29 15:37:14



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