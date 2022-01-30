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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de marangozlar, devlet desteği ile teknolojiye ayak uyduruyor

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 305 esnaf üyesi ile ilçenin en büyük odaları arasında yer alan ve 2006 yılından bu yana 4 dönemdir başkanlık görevini yürüten Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çetinkaya, üyelerinin zor anlarında yanında olmaya çalışıyor. Devlet destekleri başta olmak üzere birçok alanda destekleri üyelerine kazandıran Başkan Çetinkaya, "Esnafımızı yaşatmak görevimiz. Git gide kötüye giden esnafımızın durumunu düzeltmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Nazilli'de marangozlar, devlet desteği ile teknolojiye ayak uyduruyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 305 esnaf üyesi ile ilçenin en büyük odaları arasında yer alan ve 2006 yılından bu yana 4 dönemdir başkanlık görevini yürüten Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çetinkaya, üyelerinin zor anlarında yanında olmaya çalışıyor. Devlet destekleri başta olmak üzere birçok alanda destekleri üyelerine kazandıran Başkan Çetinkaya, "Esnafımızı yaşatmak görevimiz. Git gide kötüye giden esnafımızın durumunu düzeltmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

2006 yılından bu yana 4 dönemdir Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası’nın başkanlığını yapan Ali Çetinkaya, Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan üye esnafları ile sık sık bir araya gelerek sorunları ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Özellikle yeni teknolojiye uygun ekipmanlarla çalışmaları ve ekmeklerini kazanmaları için mücadele veren Başkan Çetinkaya, son olarak bir üyesini devlet hibe desteğinden de yararlandırarak müşterilerine daha iyi, daha hızlı ve daha modern hizmet vermesini sağladı. Üye esnafını ziyaret eden Başkan Çetinkaya: "Üyemizin işlerini geliştirmesi ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi için yeni teknoloji ekipmanlara ihtiyacı vardı. Birlikte hibe desteğine başvurduk. Eğitim aldıktan sonra ekipmanlarını da aldı ve hibe desteği ile birlikte tamamen yenilenmiş oldu. Başkan olarak üyelerimizin zor günlerinde yanında olmak en büyük görevim. Üyelerimizi devletimizin her türlü desteklerinden yararlandırmaya devam edeceğiz. Esnafımızı yaşatmak görevimiz. Git gide kötüye giden esnafımızın durumunu düzeltmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Hizmetler yeni dönemde artarak devam edecek"

Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası’nın Şubat 2022’de yapılacak genel kurulunda yeniden göreve talip olduğunu ifade eden Başkan Ali Çetinkaya: “4 dönemdir sürdürdüğüm başkanlık görevimi bir dönem daha sürdürmek amacıyla 2022’de yapılacak genel kurulda yeniden aday oldum. Ben ve ekibim göreve yeniden talibiz. Başkanlığım sürecinde yönetim ve denetim kurulumla beraber Nazilli’mize ve üyelerimize güzel bir oda kazandırdık. Şu anda 305 üyemiz var. Bu sayı önceleri daha azdı. Canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimize daha iyi hizmet etmek için her zaman yanlarında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Kooperatifleşme için çalışmalarımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda çalışmalarımızı başlatmıştık. Ancak geçirdiğimiz ekonomik krizlerden ve pandemiden dolayı bu projemiz sekteye uğradı. Kooperatifleşmek için çabalarım devam edecek. Pandemi döneminde devletimizin vermiş olduğu bin liralık krediyi hemen hemen tüm üyelerimize kullandırdık. Marangozlar Odası benim dördüncü evladım gibi. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

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