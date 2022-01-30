MHP Kuşadası İlçe Başkanı İnan, hafta sonunu hayvanlara ayırdı Başkan İnan, buz gibi havada hayvanların içini ısıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, yılın en soğuk günlerinin yaşandığı bu günlerde hafta sonunu sokakta yaşayan canlara ayırdı. Kuşadası ve çevresinde yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yemleme yapan İnan, insanların ellerinden geldiğince doğada yaşayan masum canlılara bu dönemde sahip çıkmasını tavsiye etti.

Hafta sonu gönüllü olarak Kuşadası ve çevresindeki bazı bölgelerde yemleme çalışmasına katılan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, “Kış mevsimi pek çok canlı için korunmaya en çok ihtiyaç duyduğu mevsimdir. Normal şartlarda Aydın ve çevresinde yılın belli mevsimlerinde hayvanlar tabiatta kendilerini besleyecek yiyeceği bulabilir. Ancak bu kış şartlarında canlıların hayatlarını sürdürmesi çok kolay değil. Bu nedenle dışarıda yaşayan canlara destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu soğuk ve kış şartlarında bu canların karınlarını doyuracak gıdaya erişmeleri çok zor. Tabiat içerisinde var olan tüm canlıların korunması ile güzel” diyerek imkanı olan herkesi içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde dışarıda yaşayan canlıların yaşamını kolay sürdürmesine yardımcı olmasını istedi.

Bereketli bir kış yaşandığını ve doğal yaşamın her alanda korunması gerektiğini belirten Başkan Murat İnan, “Aslında yağışlar, soğuk hava tabiatın insanlara bir lütfu. Ancak hayvanlarımız hayatını sürdürmekte zorlanıyor. Onları da bizeler yardımcı olmalıyız” diye konuştu.

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