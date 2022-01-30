Efeler’de develer kıran kırana mücadele etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri 1 yıl aranın ardından tekrar başladı. Efeler Belediyesi öncülüğünde yoğun katılımın olduğu güreşte 168 deve kıyasıya mücadele etti.

Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı Geleneksel Efeler Güreşi, Efeler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Işıklı Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın ve çeşitli illerden gelen 168 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Aydın’da yetiştirilen ve İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.



“Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya, katkı sunmaya devam edeceğiz”

Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, güreşseverlere günün anısına yağlık ve kasket dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Atay, güreşlerin panayır havasında geçtiğini belirterek, “Yörük kültürümüze uygun olarak yıllardan beri yapılagelen bu deve güreşlerimizin gelecek nesillerimize de aktarılması konusunda festivallerimizi düzenliyoruz. Gençlerimizin de bu festivaller ile kültürümüzü yaşatmasına katkı yaptığımızı düşünüyorum. Onların da bizden sonra bu geleneği devam ettirmesini arzu ediyoruz. Bugün 168’in üzerinde devemiz güreşecek. Efelerli vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Coşkulu bir kalabalık var. Panayır havasında bir güreş gerçekleşiyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan “Deveci Başkan” lakaplı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın devecilik kültürüne sahip çıkılması adına belediye başkanlarına yaptığı çağrıya da değinen Başkan Atay, “Evet, kültürümüze sahip çıkacağız. Zaten Aytekin başkan bu işin uzmanı, eskiden federasyonluk başkanlığı da yaptı. Onun da burada yapılacak olan güreşlerde katkısı büyük oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kültürün yaşatılması için onun önderliğinde biz belediye başkanlarının katkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de aileleri ile birlikte piknik yaptı. Güreşlerin Aydın’ın bir kültürü olduğunu ifade eden güreşseverler, kültürün yaşatılması için destek olan belediye başkanlarına da teşekkür etti.

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