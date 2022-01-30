Ayrıldığı eşinin baltayla saldırdığı kadının el parmakları koptu



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın İncirliova ilçesinde İsmail D.(35), 3 gün önce boşandığı eski eşi İlke D.'nin (29) kendisini aldattığı iddiasıyla kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. Kendisini korumaya çalışan İlke D. vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken el parmakla koptu. Saldırgan İsmail D. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförlüğü yapan 2 çocuk babası İsmail D., 9 yıl evli kaldığı İlke D. ile anlaşamayarak bir yıl önce boşanma aşamasına geldi. Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. Boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphe eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı. Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.

KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN EL PARMAKLARI KOPTU

Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Ağır yaralanan İlke D. ise sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke D.'nin kopan parmaklarının mazgal demirlerinden düştüğü ve polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTORĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2022-01-30 21:19:55



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