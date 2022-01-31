Fatih Mahallesi, iyiliğin merkezi haline geldi

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen ev eşyaları, ihtiyaç sahibi vatandaşa verildi.



Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi, muhtarlık tarafından başlatılan yardım kampanyası ile adeta iyilik merkezi olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu öncülüğünde başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına gelen destek her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kampanya kapsamında harekete geçen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dolap, yemek masası gibi ev eşyaları bağışında bulundu. Bağışı kabul eden Muhtar Taşçıoğlu, eşyaları ihtiyaç sahibi aileye götürerek teslim etti.



Fatih Mahallesi’nin kocaman bir aile olduğuna vurgu yapan Muhtar Taşçıoğlu; “Alan elle veren eli buluşturduk. İhtiyaç sahibi ailemize eşyaları teslim ettik. Eller birleşince yük hafiflermiş. Alandan, verenden, ulaşımını sağlayandan Allah razı olsun. Yardım edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz mahalleli olarak. Sorumluluk hareketinin öncüsü olan çok sayıda bilinçli vatandaş kullanılabilir durumda olan eşyalarını verebilmek için muhtarlığımızla iletişime geçiyor ve biz de ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Fatih Mahallesi olarak biz kocaman bir aileyiz” dedi.

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