Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine dikkat çekti

Aydın’da artan vakalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz; “Vaka sayıları artsa da aşılı vatandaşlar salgını grip gibi ayakta atlatıyorlar” diyerek aşılanmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.



Pandemide en güvenli kentler arasında yer alan Aydın’da vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı. Aydın Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından ülke genelinde yaşanan vaka artışları Aydın’ı da etkilerken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, il genelindeki son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Vaka artışının soğuk havalar ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürelerin uzaması ve omicron virüsünün bulaşıcı hızının yüksek olması sebebiyle yaşandığına dikkat çeken Müdür Açıkgöz; “Aşılı olan vatandaşlarımız omicronu grip gibi ayakta atlatabiliyor. Hastanede yatan hastaların yüzde 94'e yakını aşısız” diyerek herkesi aşı olmaya davet etti.



“Ayakta grip gibi atlatıyorlar”

Aşılı vatandaşların salgını ayakta grip gibi atlattığını ifade eden Müdür Açıkgöz; “İl genelinde vaka sayılarında artış yaşansa da hastanedeki yoğunluğumuz stabil düzeyde. Yani hastanedeki yatış oranlarında bir değişiklik yaşanmadı. Yatan hastalarımızın da yüzde 94’e yakını maalesef aşısız vatandaşlarımız. Kış ayı ile birlikte havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda geçirilen sürelerin uzaması ve omicron virüsünün bulaşıcı hızının yüksek olması sebebiyle artışlar yaşandı. Özellikle kapalı ortamlarda dahil maske kullanımının da azalması bulaşıcı riskini artırıyor. Virüsün bulaşma hızı yüksek olsa da salgın hafif etkilerle seyrediyor. Aşılı vatandaşlarımız bu hastalığı ayakta grip gibi atlatıyor. Bu son artışlar aşının önemini bir kez daha gözler önüne serdi aslında. Aydın olarak aşılanma oranlarında iyi durumdayız fakat aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz. Bir de maske kullanımına dikkat etmelerini, normalleşme ile birlikte rehavete kapılmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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