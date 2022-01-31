Didim'de trafik kazası: 1 ölü Zabıta Müdürlüğü personeli Taştekin hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Taştekin hayatını kaybetti.



Kaza, DidimBodrum Yolu Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Hasan Taştekin’in (35) kullandığı 09 EA 536 plakalı araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Taştekin'e Bodrum’dan Söke istikametine gitmekten olan A.M.Y. (45) yönetimindeki 09 ADD 190 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Taştekin ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Taştekin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü A.M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Taştekin’in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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