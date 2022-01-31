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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor Adnan Menderes Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor Adnan Menderes Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 tarihinde açılışı yapılan Adnan Menderes Müzesi, çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, merhum başvekil Adnan Menderes’i yad ederken, o dönemde yapılan hizmetleri öğrenme imkanı bularak geçmişe yolculuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Aydın ziyaretinde açılışı yapılan, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde Çine Çayı’nın kenarında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Vatandaşlar Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze açılışı sonrasında “Mutlaka görün” çağrısına kulak veren, başta Aydın olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar pandemi kuralları içerisinde müzeyi gezerek, Adnan Menderes’i anarken, o dönem ülke için hayata geçirilen projeleri, yaşananları tanıma fırsatı yakalıyor. Müze ziyareti sonrası vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda bulunmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Müzeyi görmek için İstanbul’dan geldi
Aslen Aydınlı olan ve İstanbul’da ikamet eden İbrahim Arkadaş, müzeyi görmek için memleketine geldiğini ifade ederek, “Aydın’a yakışır bir müze olmuş. Dışarıdan bir misafir geldiği zaman getirip gezdirebileceğimiz en güzel yer Adnan Menderes Müzesi. O bakımdan çok mutluyum. İçerisine hayran kaldım” dedi.
İstanbul’daki Vatan Caddesi’ni yapanın da Adnan Menderes olduğunu söyleyen Arkadaş, bunun da müzede yer alması gerektiğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Arat: “Herkesin görmesini istiyoruz”
Adnan Menderes Müzesi’nin 15 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapıldığını ifade eden Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, “Hizmete açıldıktan sonra yöre halkının, çevre il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Biz de bu ilgiyi hizmete en uygun şekilde vermeye çalışıyoruz. Çevre illerden Aydın’dan çok sayıda ziyaretçimiz var, yoğun bir ilgi var. Adnan Menderes, Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir yeri olan şahsiyet, aynı zamanda Aydınlı. Onun rüyası olan Çine Çayı’nın kenarında yer alan bu müzeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla valilik olarak inşa ettik. Herkesin görmesini istiyoruz. Her müze bir okuldur, her ziyaret kısa bir eğitim gibidir. Basınımızın da desteği ile buradan haberi olmayanların da haberi olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıdır, ne kadar çok vatandaşımız bu müzeyi görüp tanırsa, biz de o kadar memnun oluruz, yapılan hizmet de yerini bulmuş olur” dedi.

Adnan Menderes Müzesi
Çine Çayı'nın kenarına konumlandırılan müze, 90 dönüm arazi üzerinde 840 metrekarelik üç kattan oluşuyor. Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapılan müzenin giriş kapısının önünde Menderes'in 19501960 yıllarında kullandığı makam aracı ve 1954 yılında çiftliğinde kullandığı traktör yer alıyor. Müzede Menderes'e ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler bulunuyor. Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm, çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri de bulunuyor. Demokrat Parti dönemine ilişkin belge ve nesneler ile Menderes'in görev yaptığı dönemde imza attığı icraatlara ilişkin görsellerin de yer aldığı müzenin bodrum katı, kütüphane ve sinevizyon odası olarak inşa edilirken, müzenin yanına da cami yapıldı. Müzenin çevresi ise ziyaretçilerin doğayla baş başa kalabilecekleri içinde yel değirmenleri, yeşil alanlar, restore edilen Antik Roma dönemi köprüsünün yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük bir alanı kapsarken, Çine Çayı'nın kenarında yöresel ürünlerin satıldığı ahşap 2 katlı restoran bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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