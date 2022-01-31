İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi

DHA

İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İlke Demirci'nin (29) boşandığı eşi İsmail Demirci'nin (35) baltalı saldırısı sonucu kopan 3 parmağı, Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde yerine dikildi. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Demirci, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Demirci, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den 4 gün önce boşandı. Boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşünen İsmail Demirci, hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen İlke Demirci'yi rahatsız etmeye devam etti. İsmail Demirci, dün saat 18.30 sıralarında İlke Demirci'nin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi'ndeki markete elinde baltayla gitti. Demirci, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında salladığı baltayla eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlke Demirci'nin balta isabet eden sol elinin 1, sağ elinin ise 2 parmağı koptu. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke Demirci, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikrocerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan parmakları 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.
Polisin olayın ardından gözaltına aldığı İsmail Demirci, ifadesinde boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle de baltayla saldırdığını öne sürdü.  Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2022-01-31 13:34:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a ...
Başkan Atay’dan Efeler’de Gastronomi Festivali
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Efeler’de Gastronomi Festivali
Didim’de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Didim’de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
Aydın’da KGYS’ye yakalanan 158 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’ye yakalanan 158 kişi uyarıldı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası’ndaki toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası’ndaki ...
Nazilli’de Posta Güvercini Yarışmaları'nda kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Nazilli’de Posta Güvercini Yarışmaları'nda kupalar ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
Söke’de 2021 yılında 29 bin araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Söke’de 2021 yılında 29 bin araç kontrol edildi
Didim Esnaf Odası, başkanını seçti
YEREL HABERLER Didim Esnaf Odası, başkanını seçti
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor Adnan Menderes Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi ...
Aydın’da vaka sayılarında düşüş başladı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayılarında düşüş başladı
Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı
Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi
YEREL HABERLER Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi
MHP’li Baskın; “Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan”
YEREL HABERLER MHP’li Baskın; “Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan”
Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti
Didim'de trafik kazası: 1 ölü Zabıta Müdürlüğü personeli Taştekin hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim'de trafik kazası: 1 ölü Zabıta Müdürlüğü ...
Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine dikkat çekti
Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti
YEREL HABERLER Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti
İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden ...
Fatih Mahallesi, iyiliğin merkezi haline geldi
YEREL HABERLER Fatih Mahallesi, iyiliğin merkezi haline geldi
Aydın´da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı 
YEREL HABERLER Aydın´da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.