Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a silahlı saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a silahlı saldırı

DHA

Kuşadası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a silahlı saldırı


Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan (49), sabah saatlerinde belediye otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. Harun Ö. (46), tarafından gerçekleştirilen saldırıda Turan yara almadan kurtuldu. Turan'a 4 el ateş ettiği belirlenen Harun Ö., olaydan sonra polise teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Turan, olaydan yara almadan kurtulurken, Harun Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Belediye Başkan Yardımcısı Oguzhan Turan'a 4 el ateş edildiğini, birinin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Ekipler tarafından her yerde aranan Harun Ö., daha sonra polise gidip teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı öğrenilen Harun Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.
'TEHDİT VE ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası ilçe yönetiminin katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, şunları söyledi:
"Sağlığım, sıhhatim yerinde. Daha önce de çeşitli tehditler aldığımı basın yoluyla sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise fiili olarak bir saldırıya maruz kaldım. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak şantaja, tehdide, rant ve çıkar sağlamaya çalışan çevrelere karşı gelmeyi sürdüreceğiz ve bu tip organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan´a yapılan saldırıyı kınadıklarını ve hiçbir zaman ranta izin vermediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-01-31 14:10:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Atay’dan Efeler’de Gastronomi Festivali
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Efeler’de Gastronomi Festivali
Didim’de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Didim’de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
Aydın’da KGYS’ye yakalanan 158 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’ye yakalanan 158 kişi uyarıldı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi
YEREL HABERLER İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan ...
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası’ndaki toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası’ndaki ...
Nazilli’de Posta Güvercini Yarışmaları'nda kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Nazilli’de Posta Güvercini Yarışmaları'nda kupalar ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor
Söke’de 2021 yılında 29 bin araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Söke’de 2021 yılında 29 bin araç kontrol edildi
Didim Esnaf Odası, başkanını seçti
YEREL HABERLER Didim Esnaf Odası, başkanını seçti
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor Adnan Menderes Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi ...
Aydın’da vaka sayılarında düşüş başladı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayılarında düşüş başladı
Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı
Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi
YEREL HABERLER Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi
MHP’li Baskın; “Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan”
YEREL HABERLER MHP’li Baskın; “Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan”
Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti
Didim'de trafik kazası: 1 ölü Zabıta Müdürlüğü personeli Taştekin hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim'de trafik kazası: 1 ölü Zabıta Müdürlüğü ...
Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Müdür Açıkgöz, aşılanmanın önemine dikkat çekti
Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti
YEREL HABERLER Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti
İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER İlerleyen yaşına rağmen çok sevdiği develerden ...
Fatih Mahallesi, iyiliğin merkezi haline geldi
YEREL HABERLER Fatih Mahallesi, iyiliğin merkezi haline geldi
Aydın´da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı 
YEREL HABERLER Aydın´da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.