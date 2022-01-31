Türkiye’nin yaşayan hafızası Prof. Dr. Konukçu, hayatını kaybetti

Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu, emekli olduktan sonra hayatını sürdürdüğü Aydın'ın Efeler ilçesindeki ikametinde hayatını kaybetti.

Yaptığı tarihi çalışmalarla tanınan ve ‘Türkiye’nin yaşayan hafızası’ olarak bilinen Prof. Dr. Enver Konukçu’nun Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine çok büyük hizmetleri olan bir kişi olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, “Özellikle Doğu Anadolu’da Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamlar sonucu oluşturulan toplu mezarların günışığına çıkarılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Erzurum, Kars, Iğdır ve Van’daki toplu mezarların bir kısmının ortaya çıkarılmasında Enver Konukçu Hocamız aktif rol oynamıştır. Çok acılar da yaşayan Enver Hocamız, bugün Efeler ilçe merkezindeki ikametinde vefat etmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin” diyerek, Türkiye’nin önemli bir değerini daha kaybettiğini söyledi.



Prof. Dr. Enver Konukçu Kimdir?

1944’de Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamladı. 1962’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi. “Bolu Bölgesi Türkmen Kabileleri” tezi ile Umûmi Türk Tarihi kürsüsünden mezun oldu. Kısa müddet, Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi ve Salihli Lisesinde Tarih öğretmenliğinde bulundu. 1968’de Atatürk Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi’ne Tarih Asistanı olarak tayin edildi. 1972’de “Kuşan ve Akhunlar Tarihi” ile doktor, 1978’de “Kalaç Sultanlığı” ile doçent oldu. 1988’de Profesör unvanı aldı. Pakistan, Karaçi Üniversitesi’nin İslam Tarihi Bölümünde “IndoTurcica” alanında araştırmalar yaptı (1972). Los Angeles Üniversitesi’nde (UCLA) bu çalışmalarını devam ettirdi. Batum, Tiflis ve Gence Üniversitelerinde de kısa müddet misafir öğretim üyeliği yaptı. Iğdır Oba; Kars, Subatan, Erzurum Alaca ve Yeşilyayla’da Ermenilerin öldürdüğü Türklere ait toplu mezarları tespit ederek ilim alemine sundu. Bunlarla ilgili üç yayını da mevcut olan Prof. Dr. Enver Konukçu 78 yaşında hayatını kaybetti.

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