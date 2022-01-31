TÜİK Genel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanan rakamların ardından, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan illerden olan Aydın’da, ihracat barajı aşıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında il genelinde yapılan ihracat rakamları 1 milyar doların üzerine çıkarken, Aydın 2021 yılını tarihi rekor ile kapattı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıklamasının ardından Aydın’ın ihracat rakamları tarihi bir rekor kırdı. 2021 yılı içerisinde yapılan ihracat rakamları 1 milyar dolar barajını aşarak 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık ihracat hedeflerinin üzerine çıkan Aydın’ın, ihracat hacmi ise 1 milyar 360 milyon dolara ulaştı. Ayrıca ihracatın, ithalatı karşılama oranı da yüzde 308 olarak gerçekleşti. Normalleşme süreci ile birlikte hızlanan dış piyasanın ardından 2022 yılında Aydın’ın Türkiye ihracatından aldığı payın da yüzde 1’e çıkarılması ve ihracatta ülke genelinde ilk 10 il arasına girmesi hedefleniyor.

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