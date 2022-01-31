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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay'dan çocuklara tatil eğlencesi

İHA

Başkan Atabay'dan çocuklara tatil eğlencesi

Didim Belediyesi yarıyıl tatilinde, çocuklar için hazırladığı program ile birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatroları çocuklarla buluşturdu.

İlçede çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Didim Belediyesi, karne hediyesi olarak sömestr tatilinde eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarını Didimli çocuklarla buluşturdu.
Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında 29 Ocak 30 Ocak tarihlerinde Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde, Neşeli Orman Dostları ve Alaaddin’in sihirli lambası isimli tiyatro oyunları iki seansla sergilendi. Salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan macera dolu tiyatro gösterileriyle çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi. Aileleri ile birlikte salonda yerlerini alan çocuklar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Didim Belediyesi tarafından çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro oyunları Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde, 5 Şubat Cumartesi günü saat 12.00 ile 16.00 arası Patent Dedektifi ve 6 Şubat Pazar günü saat: 12.00 ile 16.00 arası Mim Kids oyunları ile devam edecek.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek çocukların yüzlerini güldürecek çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Çocuklarımıza karne hediyesi olarak belediyemiz tarafından tatil eğlencesi tiyatro gösterileri hazırladık. Evlatlarımızın hem eğlenip, hem öğrenecekleri tiyatro oyunlarımız gelecek hafta 5 6 Şubat Cumartesi Pazar günü devam edecektir. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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