Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.



Yaptığı tarihi çalışmalarla tanınan ve ‘Türkiye’nin yaşayan hafızası’ olarak bilinen Prof. Dr. Enver Konukçu emekli olduktan sonra yaşamını sürdürdüğü Aydın'ın Efeler ilçesinde hayatını kaybetti. Konukçu için Kemer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Konukçu'nun ailesinin yanı sıra Aydın eski milletvekili Recep Taner, Türk Ocağı Aydın Şube Başkanı Dr. Eyüp Doyuran, Aydın Valiliği Basın Danışmanı Bekir Aygül ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Konukçu, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.