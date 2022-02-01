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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil Ofis Davutlar Mahallesi’nde

İHA

Mobil Ofis Davutlar Mahallesi’nde

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Davutlar Mahallesi Temsilciliği’nde partililerle bir araya geldi. CHP’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, partililere Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde yaşama geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin farklı mahallerinde vatandaşlarla buluşarak fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Ömer Günel’in bu kapsamda son durağı CHP Davutlar Mahallesi Temsilciliği oldu. Mahalle Temsilcisi Metin Ergül ve partililerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel’e belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Kuşadası CHP İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeler ele alındı.

Davutlar Mahallesi’ndeki partilileriyle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Biz büyük bir aileyiz. Dün olduğu gibi yarın da hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimize hizmet etmek için çalıştık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kentimize güzel şeyler kattığımıza inanıyorum. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız devam edecek” dedi.

CHP Davutlar Mahallesi Temsilcisi Metin Ergül ise “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Tüm Kuşadası’nda olduğu gibi Davutlar Mahallesi’nde de çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Uzun yıllardır çözülmeyen sorunlarımızı çözüyorsunuz. Hizmetlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz” dedi.

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