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GEKA yönetim kurulu gladyatörler kenti Stratonikeia’da toplandı

İHA

GEKA yönetim kurulu gladyatörler kenti Stratonikeia’da toplandı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 146’ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.
Antik dönemden günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ölümsüz Aşkların ve Gladyatörlerin kenti Stratonikeia’da gerçekleştirilen toplantı, GEKA Dönem Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in Başkanlığında ve Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya diğer kurul üyeleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın yanı sıra Ajansın görevli uzmanları katıldı.
Toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk defa 2021 yılında uygulamaya geçirilen ve Güney Ege Bölgesi’nden Denizli ilinin dahil edildiği “Üreten Şehirler Programı”na “Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde” projesiyle başvuru yaptıklarını söyledi. Projenin Bakanlık tarafından onaylandığını açıklayan Vali Atik, proje kapsamında Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve ham madde verimliliğini kapsayan kaynak verimliliği alanında danışmanlık verileceğini ayrıca yapılması planlanan yatırımlar için fizibilite raporları da oluşturulacağını belirtti.
Ajansın, Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda ve desteğiyle yürüteceği 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) değinen Vali Atik, program kapsamında en az 1 milyon TL toplam bütçeli olarak hazırlanacak projelerin yüzde 90 oranında desteklenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Denizli Valisi, program kapsamında Genç İstihdamına katkı sağlayacak projelerin 2022 yılında ön planda olabileceğini ve proje öneri formunun en geç 21 Şubat 2022 tarihine kadar Ajansa teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Bölgedeki tüm paydaşlardan sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak projeler tasarlayarak Ajansa başvuru yapmalarını beklediklerini ifade etti.
GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Atik toplantının bir diğer gündem maddesinin, Bölge kalkınmasına hız kazandıracak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklendiği 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirilen projeler olduğunu söyledi. Genel Sekreterlikçe Yönetim Kuruluna, değerlendirme aşamasını geçmiş başarılı projelerin sunulacağını ve Kurul tarafından onaylanan başarılı projelerin en kısa zamanda faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Denizli Valisi Atik konuşmasına şu şekilde devam etti; “Özel nitelikli projelerin hayata geçirildiği güdümlü proje çalışmaları da bugünkü toplantımızın bir diğer gündem maddesidir. 2021 yılında Ajansımız her ilimizden 1 adet olmak üzere toplam 3 güdümlü projeyi başlattı, sözleşmelerini imzaladık. 2022 yılında Bölgemizde uygulayacağımız yeni güdümlü proje konularımızı da bu toplantıda istişare edeceğiz. Bugünkü toplantımızın bir diğer önemli maddesi, 2022 yılında yürüteceğimiz “Teknik Destek”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı” ve “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı” programları olacaktır. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda söz konusu programlarımız Ajansımız tarafından kamuoyuna ilan edilerek başvuruya açılacaktır”
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.
Toplantı bitiminde Yönetim Kurulu Üyeleri, Ajansın 2015 yılından beri verdiği proje destekleriyle önemli kültür varlıklarının turizme kazandırıldığı Stratonikeia Antik Kenti’ni gezdi ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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