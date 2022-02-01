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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKT Trailer geleceğe daha güçlü yürüyor

İHA

OKT Trailer geleceğe daha güçlü yürüyor

41 yıldır geleceğe merakı ile daha fazlası için çalışmalarında birçok yeniliği ve teknolojik gelişmeleri takip edip karayolunda mal ve yük taşımacılığına yönelik özel çözümler sunarak sektörüne yön veren OKT Trailer, 50’ye yakın ürün çeşidi ile dünyada adından söz ettirecek çalışmalarını sürdürerek vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

ArGe çalışmaları ve üstün mühendislik kabiliyeti ile kendi teknolojisini üreterek Türkiye’nin en geniş kapasite aralığına ve farklı geometrik gövde kesitlerine sahip tanker, silobas ve damper seçenekleri sunan OKT Trailer, sertifikasyon ve kurumsallaşma süreçlerini kalite ve güven çerçevesinde şekillendirerek dünyada ihracat payını arttırıyor. Afrika ve Ortadoğu pazarındaki hakimiyeti artarak devam eden OKT, tasarımsal mühendislik çözümleri ile büyük ölçekli işletmelerin taleplerine hızlı çözüm sunarak Avrupa pazarındaki ihracat payını da zirveye taşıyor.

“Kullanıcı dostu ürünlere ve yeniliklere odaklanıyoruz”
2021 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirerek 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları gelecek projeleri hakkında açıklamalarda bulunan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “2021 yılı global pazardaki gelişmeleri takip ettiğimiz, yeni coğrafyaları keşfettiğimiz ve güçlü iş birlikteliklerine imza attığımız bir yıl oldu. Özellikle ArGe alanında yapmış olduğumuz çalışmalar ile ürünlerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik özel çözümlerimizin yanı sıra ergonomik ve yenilikçi tasarımlarımız ile beklenti ve ihtiyaçların ötesinde süreçlere odaklandık. Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik çözümleri için teknolojik, doğaya ve çevreye duyarlı, enerji kaynaklarını verimli kullanabilen kullanıcı dostu projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ArGe stratejilerimizi sürekli güncel tutarak değişen yaşam koşullarının, teknolojik gelişmelerin, mevzuat ve standartların takipçisi olarak, üretim altyapı ve ekipmanlarımızdaki gelişmelerimiz, kadromuzda yapılan yenilikler ile sektörümüzün geleceğine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Avrupa pazarında ihracat başarımızı zirveye taşıyoruz”
Hizmet edecek coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre ürün performansını maksimum fayda ile ortaya koyacak yenilikçi çözümler sunduklarını dile getirerek ihracat çalışmaları hakkında bilgi veren Hakan Maraş; “Türkiye’nin güvenilir ve güçlü markası olarak treyler sektörüne yön veriyor, yeni dönem projelerimizde teknoloji ve ArGe odaklı çalışmalarımızı sürdürerek ihracat payımızı arttırmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz taşıma çözümleriyle marka sözümüzün arkasında durmayı başarırken, yeni koşulların değişen ihtiyaçlarına ArGe çalışmalarımız ile cevap veriyoruz. Dünya pazarındaki ihracat payımızın artışa geçtiği bu dönemde 60’a yakın ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyor, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin yansıra Avrupa pazarındaki ihracat payımızı da zirveye taşıyoruz. Özellikle büyük ölçekli işletmelerin ve geniş filoların takım arkadaşı olarak ihtiyaçlarına cevap veriyor, yaptığımız stok ve üretim planlamaları dahilinde kısa süreli teslimat ve özel ürün taleplerine hızlı cevap verebilme kabiliyetimiz ile tercih noktasında oluyoruz” diye konuştu.

“Savunma sanayinde sunduğumuz çözümler ile emin adımlarla ilerliyoruz”
Yerli ve milli kabiliyetiyle 2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdikleri projelerle ilerleyişini sürdürdüklerini ve 2022 yılında çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak ArGe tecrübesini savunma sanayiine taşımaya devam edeceklerini dile getiren Hakan Maraş; “Savunma sanayiinde bulunan motorlu araç guruplarının yakıt ikmallerinin karşılanmasında ve ağır yüklerin taşınmasında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile savunma sanayisindeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İDEF 21 fuarında sergilenen Anadolu Savunma iş birliği ile geliştirdiğimiz proje kapsamında; uçak, helikopter, tank vb. hem kara hem de hava savunma araçlarına görevi sırasında operasyonun aksamaması için karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretilen Muharebe Sahası Akaryakıt Tankerimiz aynı anda birçok araca akaryakıt takviyesi yapabilme özelliği ile silahlı kuvvetlerin operasyonel verimliliğini sahada en üst seviyeye çıkarırken, güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 20 bin litre taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanan Askeri Römork ise radar sistemleri, anten ve görüntüleme sistemlerinin taşınmasında mükemmel çözüm ortağı olurken, otomatik seviyelendirme ve tek aks avantajlarıyla hassas denge özelliklerine sahip teleskopik yükseltme sistemleri gibi çok yönlü kullanımı ile Türk donanmasının hizmetindedir. İHA ve askeri helikopterlerin akaryakıt ikmalinde sunduğumuz çözümlerimiz ve şasi grubundaki ürünlerimiz ile ülke savunma sanayiine desteklerimizi sürdürürken, üretim çalışmalarının yanında askeri güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan mevcut araçlara ilişkin tadil, yenileme ve montaj projelerinde de başarı ile rol alarak mevcut değerlerin geri kazandırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlıyoruz. Yenilikçi çalışmalarımız ile Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlı olmadan milli araçların kullanımı ile başarılı operasyonlar gerçekleştirmesine destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Büyümeye odaklanarak çalışan sayımızı ve kapasitemizi arttırıyoruz”
2018 yılında ArGe Merkezinin kurulması ile gerçekleştirdiği projelerle gösterdikleri başarılarını devam ettirmek ve yurt dışında artan ihracat talebini karşılayabilmek adına çalışmalarını hızlandırarak kapasite artışı için start verdiklerini ifade eden Hakan Maraş; “Şirketimizin büyüme ve gelişme odaklı gelecek vizyonuyla Dünya genelinde artan ihracat payımız ve fizibilite çalışmalarını başlattığımız yakın gelecekte faaliyete geçecek olan 4. Fabrika projemiz kapsamında çalışan kadromuzu arttırmak üzere harekete geçtik. Öncelikle geçen yıl açtığımız mühendis formasyon kurslarımız kapsamında 40’a yakın mühendisimiz özel eğitimler ve üniversitesanayi iş birliği ile iş başı eğitimi kapsamında aldıkları eğitimlerle şirketimizin tüm süreçlerine hakim olarak kursu tamamlayıp iş başı yaptılar. Mühendis kadromuzun artışı sonrası üretim çalışanı istihdam projemizin 1. etabı kapsamında üretim alanında görevlendirilmek üzere kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacısı mesleklerini icra edecek 100 kişilik ek istihdam sürecini başlattık. Küresel büyüme hedeflerimizin planlaması dahilinde işe alımların devam ettiği projede 2. etabın tamamlanması ile toplam 200 kişinin üretim alanlarımızda istihdamını gerçekleştireceğiz. Ayrıca şirketimiz teknik ve idari kadroda açılan yeni pozisyonlar için de 30’a yakın istihdam sağlanacak. Büyümeye odaklandığımız 2022 yılında ülkemizi dünyada temsil etme yolunda yürüttüğümüz projeler ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve istihdam çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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