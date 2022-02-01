Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi Çocuk Cerrahi Servisi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sağlıkta alt yapısını güçlendirerek sayılı illerden olma yönünde hızla ilerleyen Aydın'da hastane yöneticileri de hasta ve yakınlarını yalnız bırakmıyor. Belirlenen program çerçevesinde hastanede tedavi gören hastaları odalarında ziyaret eden yöneticiler, hasta ve yakınları ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi de hastanedeki Çocuk Cerrahi Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler vererek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Dağlar ve yöneticiler, miniklerle ilgilendi. Hasta yakınları ile de sohbet eden Başhekim Dağlar ve yöneticiler, hasa ve hasta yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek ziyaretlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.