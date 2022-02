Doğaseverler, Ocak ayında baharı yaşadı

Türkiye’nin birçok ili kar esareti yaşarken Ege’deki bahar havasını fırsat bilen doğaseverler, tarihi ve doğal güzellikler ile dolu yollarda yürüdü.



Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Didim oldu. Aydın’daki bahar havasını fırsat bilen doğaseverler, Didim Akbük’ten başlayarak İasos Antik Kenti’ne doğru uzanan Mandalya Körfezi’ne hakim bir coğrafyada yürüyüş gerçekleştirdi. Ülkenin birçok yerinde kar yağışının etkili olmasına rağmen, Ege’deki bahar havasını fırsat bilen doğaseverler, hem kızılçam ormanlarının içinde hem de Ege’nin Memecik zeytin ağaçlarıyla dolu zeytinliklerinin arasında yürüdü.



Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Asırlardır tarihe tanıklık etmiş yaşlı zeytin ağaçlarını, boyları yaklaşık 20 metreye ulaşan Sivri zeytinleri hayranlıkla izledik, ağaçlara dokunarak yüzlerce yıllık enerjisini içimizde hissettik. Yöre insanlarının Patpatanak dediği, Ocak ayında çıkmaya başlayan Barlia robertiana orkidelerinin güzelliklerini seyrettik. Mitolojik efsanelere konu olan rengarenk Taçlı Dağ Lalerinin, papatyaların erkenden çıktıklarını gördük. Kızılağaç köyü mezarlığının içinde bulunan ilginç mimarı özellikleri olan Türkmen mezarlarını inceledik. Etkinliğimizin sonunda, Kıyıkışlacık’ta bulunan antik İasos kentine geldik. Antik kent ve Balık Pazarı’nda rehberimiz Özlem Küçükoğlu tarafından bir sunum yapıldı. Etkinliğimize katılan üyelerimiz Eski Aydın Müzesi Müdürü, şimdi ise kurulum çalışmaları devam eden Yaşar Müzesi Müdürü arkeolog Yılmaz Akkan ve Aydın Arkeolojisi Müze araştırmacısı Aynur Akkan tarafından, antik dönemden günümüze arkeolojik konularda genel bir katkı yapıldı. Mitolojik hikayeler anlatıldı” dedi.



Antik kent içerisinde ilgi çeken yerlerden birisinin de tiyatro olduğunu ifade eden Sürücü; “1849 yılında İasos’a gelerek tiyatronun çizimini yapan ve çizimlerde ayakta olduğu görülen tiyatronun, 1887 yılında İstanbul Limanı’nın inşası için sur taşlarıyla birlikte sökülerek götürüldüğünü öğrendik. Balık Pazarı açık hava müzesi ve Roma Mausoleionu’nu ziyaret ettik. İasos’un Arkaik’ten Bizans Dönemi’ne kadar kentin tarihine ışık tutan birçok heykel, yazıt, mimari ögeler, zemin mozaikleri ve Geç Geometrik Dönem’e ait büyük bir pithos grubunu inceledik. Dönüşte de Akbük limanında çaylarımızı içerken, körfezi çevreleyen dağların her geçen yıl daha da tahrip edilerek yapılaşmaların hızla ilerlediğini üzülerek gördük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.