Denize atılan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından denize atılan beş düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karadan ulaşım olmayan bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.