Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off yarışında yara alan Kuşadasıspor, yarın evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'la karşı karşıya gelecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Ligde taraftarının önünde namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Öte yandan Kuşadasıspor, Eskişehirspor'dan sol bek Cihangir Çağlıyan ve Darıca Gençlerbirliği'nden sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-02-01 10:54:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.