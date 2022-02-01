Efeler Belediyesi, birlikten çıkış için düğmeye bastı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında Şubat ayının ilk meclis toplantısı gerçekleştirilirken, oy çokluğu ile alınan kararla Efeler Belediyesi, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkmak için düğmeye bastı.

Efeler Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısının birinci oturumu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi görüşülürken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem en dikkat çeken maddesi ise Efeler Belediyesi’nin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliğinden ve Aydın İli Afet Hizmet Birliği üyeliğinden çıkması oldu.

Zabıt özetinin okunmasının ardından Efeler Belediyesi’nin üyesi olduğu Aydın İli Afet Hizmet Birliği üyeliğinden çıkılması hususu görüşüldü. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilirken, meclis üyeleri tarafından sebebi soruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “2014 yılında kurulmuş bir birlik bu. Bizim kendi birliğimiz var EFAK olarak, arama kurtarma birliğimiz var. Buraya da çok yüksek miktarda aidat kesiliyor. Bu üyelikten çıkınca hem o aidattan kurtulmuş olacağız hem de onun yerine burada kendi yatırımlarımıza devam etmiş olacağız” dedi.

Efeler Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en verimli ve çevreye duyarlı şekilde belediyelerin katkısı ile kullanılması amacıyla kurulan ve içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent Belediyesi, Efeler Belediyesi, Germencik Belediyesi, İncirliova Belediyesi, Koçarlı Belediyesi, Köşk Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuyucak Belediyesi, Nazilli Belediyesi ve Sultanhisar Belediyesi’nin de yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nden çıkmak için düğmeye bastı. Eski adı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olan Enerji Kentleri Birliği üyeliğinden çıkılması gündemi de oy çokluğu ile kabul edilirken Başkan Atay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu birliğe bizden önce 2014 yılında girilmiş. Ben jeotermallere karşı olduğumu seçimden önce anlatmıştım. Bunun da jeotermalden elektrik üretimi ile ilgili bir birlik olduğu için buradan şu anda çıkmayı uygun görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 3 Şubat 2022 saat 10.00’da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.