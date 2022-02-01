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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a yapılan saldırıya tepki

DHA

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a yapılan saldırıya tepki


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a yapılan silahlı saldırı sonrası CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, yaptıkları ortak açıklamada birlik ve dayanışma mesajı verdi.
Millet İttifakı'nın Aydın bileşenleri, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a yönelik olarak dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Kuşadası Belediyesi ana hizmet binasının önünde bir araya gelen CHP ve İYİ Parti'nin Aydın il yöneticileri ve üyeleri, tehdit, şantaj ve şiddet içeren hiçbir eylemin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çekti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çevre ilçelerin belediye başkanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Asıl sorun geçmişte bu tarz olaylara maruz kalanların, dün yaşanan saldırı sonrasında hiçbir şekilde tepki göstermemesi ve hatta sonrasında bu eli kanlı rantçı zihniyet ile aynı resim kareleri içinde yer almış olmalarıdır. Dün yaşanan olayın asıl sorumluları da geçmişte bu eli kanlı çetelere prim tanıyanlardır. CHP mensupları olarak, belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızla hiçbir ranta geçit vermeyeceğimizi beyan ettik. Bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren faile ve arkasındaki karanlık zihniyete asla prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ'
Türkiye'de ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir dilin hakim kılınmaya çalışıldığını söyleyen İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, "Adalete olan inanç ortadan kalktıkça ne yazık ki bu tür olaylar devam edecektir. Sıkıntısı olan şiddete başvurmak yerine bunu kamuoyuyla paylaşabilir. Belediye başkan yardımcımıza yapılan saldırı sağlık çalışanlarına yapılan saldırılardan farksızdır. Kamu görevi yapan arkadaşlarımıza yapılan tüm saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılara ülkedeki kamplaşmanın doğurduğu egolar sebep olmaktadır. Değerli Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
'KUŞADASI KAMUOYU TARAFINDAN İYİ BİLİNEN KİŞİLER'
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 3 yıllık görev süreleri boyunca tüm resmi incelemelerden alınlarının akıyla çıktıklarını dile getirerek, "Turan'a saldırı yapan meczup da saldırıyı azmettirenler de Kuşadası kamuoyu tarafından iyi bilinen kişilerdir. Hakla, hukukla adaletle alamadıklarını saldırarak, kurşun sıkarak, bıçak sallayarak almaya alışmış irade bugün yine aynısını denemiştir. Ama bu sefer taş bir duvara çarpmıştır ve hep böyle olacaktır. Bu iradenin bizim iktidarımızda hiçbir zaman yeri olmamıştır ve olmayacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-02-01 19:02:02

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