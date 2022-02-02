Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

İHA

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Dört farklı kurumun uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında kentin en eski turistik çarşılarının bulunduğu bölge yenilenen yüzüyle Kuşadası'nın marka değerini artıracak.

Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar’da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Dört farklı kurumun uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında kentin en eski turistik çarşılarının bulunduğu bölge yenilenen yüzüyle Kuşadası’nın marka değerini artıracak.

Kuşadası’nda, Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesiyle başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla en eski turistik çarşılar olan Grand ve Orient Bazaar’da gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları 7/24 esasına göre aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında Grand ve Orient Bazaar, kente kruvaziyer gemileriyle gelen turistleri yenilenen modern yüzü ve ışıl ışıl görünümü ile karşılayacak.

Yaklaşık bir ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında ekipler, Grand ve Orient Bazaar’daki alt yapı işlerini büyük ölçüde tamamladı. Orient ve Grand Bazaar’a Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 75 metre yağmur suyu hattı, ASKİ ekiplerince de 80 metre içme suyu hattı döşendi. Ayrıca AYDEM ve internet görevlileri de elektrik, telefon ve internet hatlarını iyileştirdi. Kısa süre sonra iki turistik çarşıda doğal taş döşemesine zemin oluşturması için beton dökümüne başlanacak. Dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemelerinin de yapılacağı proje kapsamında ekipler son olarak Orient Bazaar’ın bağlantı yolunun alt ve üst yapısını yenileme çalışmalarına başladı.

Orient Bazaar’da esnaflık yapan Abdurrahman Yıldız “Uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış çarşımız Belediye Başkanımız Ömer Günel sayesinde yenilenmeye başlandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları çok hızlı ilerliyor. Tüm eksikliklerin giderilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Dükkanımızın bozulan kepengini bile onarıp teslim ettiler. Belediye Başkanımız Ömer Günel ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’e Avrupa’dan ilk kardeş şehir
YEREL HABERLER Efeler’e Avrupa’dan ilk kardeş şehir
Millet İttifakı’ndan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına yapılan silahlı saldırıya sert tepki
YEREL HABERLER Millet İttifakı’ndan Kuşadası Belediye Başkan ...
Başkan Atabay'dan, Aydın'ın Sultanları'na tebrik
YEREL HABERLER Başkan Atabay'dan, Aydın'ın Sultanları'na tebrik
Didim’de tiyatro etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de tiyatro etkinlikleri devam ediyor
Aydın'ın Sultanları yarı final biletini aldı
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları yarı final biletini aldı
Başkan Ömer Günel; "Alnımızın akıyla hizmet etmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel; "Alnımızın akıyla hizmet etmeye ...
Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı
YEREL HABERLER Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a yapılan saldırıya tepki
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a yapılan ...
Efeler Belediyesi, birlikten çıkış için düğmeye bastı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, birlikten çıkış için düğmeye bastı
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırıda tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı ...
Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti
Hanımevi'nin ikincisi de ilki kadar beğenildi
YEREL HABERLER Hanımevi'nin ikincisi de ilki kadar beğenildi
Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü ...
Didim’de otomasyon destekli akaryakıt sistemi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de otomasyon destekli akaryakıt sistemi hayata ...
Belediye çalışanı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Belediye çalışanı evde ölü bulundu
Aydın’da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı
Türkiye’nin ilk yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi Aydın’da
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi ...
Efeler'deki Spor ve Kültür Salonu yenilendi
YEREL HABERLER Efeler'deki Spor ve Kültür Salonu yenilendi
İl İntihar Önleme Komisyonu’nun eğitim faaliyetleri sona erdi
YEREL HABERLER İl İntihar Önleme Komisyonu’nun eğitim faaliyetleri ...
Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı
Başkan Atabay, Barış Manço’yu andı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Barış Manço’yu andı
Aydın’da beklenen proje onaylandı
YEREL HABERLER Aydın’da beklenen proje onaylandı
Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'un rakibi Çarşambaspor
Başkan Erol’dan, kınalı kuzulara moral
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan, kınalı kuzulara moral

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.