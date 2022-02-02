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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir’in milyonluk alt yapı yatırımları devam ediyor

İHA

Aydın Büyükşehir’in milyonluk alt yapı yatırımları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını yenileyerek güçlendiren büyük yatırımlarına 2022 yılında yüzlerce milyon liralık altyapı projeleri devam ediyor.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapısı, aşırı yağışlara karşı taşkınları engellemek için yağmur suyu hatları, kanalizasyon alt yapısı ile çevreye duyarlı suya can veren atık su artıma tesislerinin yapımını gerçekleştiriyor. 2022 yılı içinde yapılacak olan büyük yatırımlar, halka hizmet ve çevreye saygı prensibi ile ASKİ mühendisleri tarafından en küçük ayrıntısına kadar hesaplanarak düzenlendi.
“Her şeyin en güzelini hak eden Aydınımız için yatırımlarımız devam edecek”
Aydın Büyükşehir Belediye Özlem Çerçioğlu her yatırımın kendi için özel olduğunu ve ASKİ ile yapılan milyonlarca liralık yatırımlarla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve doğayı koruyan hizmetler olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Küresel ısınma ile kentlerde yaşanan olağan dışı doğa olayları da artış gösteriyor. Kentleri daha dirençli hale getirmek için de geleceği öngörerek altyapıda uzun ömürlü işlere imza atmak gerekiyor. Bu anlayışla içme suyundan, yağmur suyuna, kanalizasyondan atık su arıtma tesisine kadar birçok altyapı işinde ekiplerimiz projelerini gerçekleştirecekler. Her şeyin en güzelini hak eden Aydınımız için yatırımlarımız dün olduğu gibi bugün ve yarın da artarak devam edecek” dedi.
Didim’e tek kalemde 88.5 milyon liralık yatırım
ASKİ ekipleri de bu kapsamda, Didim’in kanalizasyon hatlarına kalıcı ve uzun ömürlü hatlar oluşturmak için tek kalemde 88.5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyor. Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinin kanalizasyon ana kuşaklama yapım işi ile hattın altyapı ağını baştan sona yenilenecek.
Buharkent’e 102 milyon liralık dev hizmet
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent için hazırladığı projesi ile kente önemli altyapı hizmeti sağlayacak. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerine start verecek olan ASKİ, Buharkent’in altyapına büyük bir yatırım gerçekleştirmiş olacak. ASKİ bu kapsamda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapımı için 44 milyon TL, içme suyu inşaatı için 24 milyon TL ve atık su arıtma tesisi için 34 milyon TL yani toplamda 102 milyon TL’lik yatırımı Buharkent’e kazandıracak.
Söke’ye 69 milyon TL’lik altyapı dokunuşu
Söke’nin altyapısı için milyonlarca liralık bütçe oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ’nin gerçekleştireceği hizmetler ile kısa sürede büyük bir altyapı hamlesini hayata geçirecek. Savuca ve Yenidoğan mahalleleri ve Söke merkez kısmi kanalizasyon projesi için 59.5 milyon TL ve Güllübahçe ilave kanalizasyon yapımı için ise 9.5 milyon TL’lik yatırım yapılarak Söke’ye uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı hizmeti sağlanmış olacak.
Köşk’te suya can verilecek
Doğayı koruyarak ve sürdürülebilir hizmetler sunarak yatırımı bugüne değil geleceğe yapan ASKİ, Köşk’te 54 milyon liralık dev bir hizmete imza atıyor. Köşk’te suyun her damlasını doğaya en temiz şekilde ulaşmasını sağlayacak olan proje ile 54 milyon lira bedelle Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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