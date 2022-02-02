Kuşadasıspor - Çarşambaspor: 1-2

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Sezgin Altun (xx), Metin Ekren (xx)

KUŞADASISPOR: Bartu (x) Doğan (xx), Ömer Alp (x), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 87 Serkan), Özcan (x), Mehmet Bağlı (xx), Hasan (x) (Dk. 64 Atakan x), Mustafa (xx), Emre (x) (Dk. 64 Ferhat x), Murat (x), Barış (x)

ÇARŞAMBASPOR: Kadir (xx) Mert (xx), Enver (xx), Ömer (xxx), Abdulsamet (x) (Dk. 46 Ozan xx), Doğancan (xx), Emre (xxx), Aykut (xx), Muhammed Öztürk (xxx) (Dk. 78 Ahmet Hasan xx), Kemal Sabri (x) (Dk. 64 Aydın xx) (Dk. 82 Muhammet Uzun xx), Mustafa (xx) (Dk. 78 Hamza xx)

GOLLER: Dk. 4 Muhammed Öztürk, Dk. 37 Emre (Çarşambaspor), Dk. 19 Mustafa (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Murat, Barış, Özcan, Atakan, Ferhat (Kuşadasıspor), Ahmet Hasan, Muhammet Uzun (Çarşambaspor) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 4'üncü dakikada Muhammed Öztürk, 37'nci dakikada Emre atarken, Kuşadasıspor'un tek golünü 19'uncu dakikada Mustafa kaydetti. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 maça yükselen Kuşadasıspor 29 puanda kalırken, Çarşambaspor 17 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-02-02 15:04:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.