Kuşadasıspor - Çarşambaspor: 1-2

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Sezgin Altun (xx), Metin Ekren (xx)
KUŞADASISPOR: Bartu (x) Doğan (xx), Ömer Alp (x), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 87 Serkan), Özcan (x), Mehmet Bağlı (xx), Hasan (x) (Dk. 64 Atakan x), Mustafa (xx), Emre (x) (Dk. 64 Ferhat x), Murat (x), Barış (x)
ÇARŞAMBASPOR: Kadir (xx) Mert (xx), Enver (xx), Ömer (xxx), Abdulsamet (x) (Dk. 46 Ozan xx), Doğancan (xx), Emre (xxx), Aykut (xx), Muhammed Öztürk (xxx) (Dk. 78 Ahmet Hasan xx), Kemal Sabri (x) (Dk. 64 Aydın xx) (Dk. 82 Muhammet Uzun xx), Mustafa (xx) (Dk. 78 Hamza xx)
GOLLER: Dk. 4 Muhammed Öztürk, Dk. 37 Emre (Çarşambaspor), Dk. 19 Mustafa (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Murat, Barış, Özcan, Atakan, Ferhat (Kuşadasıspor), Ahmet Hasan, Muhammet Uzun (Çarşambaspor) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 4'üncü dakikada Muhammed Öztürk, 37'nci dakikada Emre atarken, Kuşadasıspor'un tek golünü 19'uncu dakikada Mustafa kaydetti. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 maça yükselen Kuşadasıspor 29 puanda kalırken, Çarşambaspor 17 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-02-02 15:04:12
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