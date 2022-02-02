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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Aydın’da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Aydın’da okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ile ilgili olarak eğitimöğretimin ikinci yarıyıl dönemi öncesinde düzenlenen toplantı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımı ile düzenlendi.

Eğitim öğretim yılının başlayacak olan ikinci dönemi öncesi okullarda güvenliğin sağlanması, uyuşturucu madde ile mücadele ve diğer hususların görüşüldüğü toplantı Aydın Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un açılış konuşması ile devam etti. Vali Aksoy’un konuşması sonrasında program, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sunumlarının ardından sona erdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada, “Eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitimlerini almaları bakımından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok çalışma yürütülüyor. Aydın il genelinde 852 okul ve 185 bin 553 öğrencimiz eğitim öğretime devam ediyor. Okullarımızda güvenli ortamın iyileştirilmesi için birçok çalışmalar ortaya konuyor. Hassas okullarımızdaki güvenlik önlemlerinin daha üst seviyeye çıkarılması ile ilgili güvenlik güçlerimiz okullarımızla iş birliği içerisinde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Taşımalı sistemle gelen öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullara gelip gitmesi için alınması gereken tedbirler konusunda kaymakam arkadaşlarımızın koordinesinde bu çalışmalarımız gerçekleştiriliyor. Okul servisleri ile ilgili olarak birçok konu incelenip, değerlendiriliyor. Keza okul kantinlerimizde çalışan kişilerin belirli suçları işlememiş olması bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Biz Aydın Valiliği olarak belirli alanlarda da mevzuatın öngördüğü çalışmaların yapılması gereken işlerin dışında ilimizdeki eğitim öğretimin daha sağlıklı olabilmesi bakımından dolayı bazı tedbirler aldık. Bunlardan bazıları çocuklarımızın eğitim öğretim zamanlarında okulda olması, farklım alanlarda olmasının önüne geçilmesi bakımından Aydın ilinde çok yaygın olmamakla birlikte sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili yasaklama kararı aldık. Bununla ilgili olarak para cezası ve adli anlamda suç duyurusunda bulunuyoruz. Yine okullarımızın etrafında çok yaygın olmasa da toplanan farklı gruplar okuldaki öğrencileri rahatsız edebiliyor. Valilik emri ile okul çevresinde okulun öğrencisi, velisi veya öğretmeni değilse kişi ve grupların toplanması yasaktır. Bizim bu noktada herhangi bir tespitimiz ortaya çıkıyorsa, biz bu kişilere idari para cezası uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın okula devamlılığını da çok önemsiyoruz. Devamlılıkla ilgili sürekli takip yapıyoruz. Okula devamlılıkta sıkıntı yaşayan çocuklarımız varsa bunun nedenlerini araştırıyoruz. Bununla ilgili şöyle bir düzenleme yaptık. Çocuk eğer okulda olması gereken bir zamanda internet kafede olursa internet kafeye işlem yapacağız. Sigara konusunda okul çevresindeki bakkal ve marketlerde tek sigara satışlarını da yasakladık. Çocuklarımızın okula güvenli bir şekilde gidip gelmesi ve bu anlamda olumsuzluklarla karşılaşmaması konusunda ve bağımlıkla mücadele konusunda da bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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