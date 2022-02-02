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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ öğrencisi Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu

İHA

ADÜ öğrencisi Atalay, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nefise Atalay, Ordu’da 1927 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen Büyük Bayanlar kategorisinde 56 kilogramda Kick Bock K1 müsabakalarında Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına bir yenisinin daha eklenmesinin gururunu yaşadığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Spor Bilimleri Fakültemiz ulusal ve uluslararası alandaki başarıları ile ‘Şampiyonlar Okulu’ olarak anılıyor. Bu başarılara bir yenisini daha ekleyen öğrencimiz Nefise Atalay’a ve bu başarıda katkısı olan değerli öğretim üyelerimize teşekkür ederim” dedi.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Duman, öğrencimiz Nefise Atalay’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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