Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip

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AYDIN, (DHA) CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Romanya temsilcisi Logoj'u eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti. Scandicci, çeyrek final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Fransa takımı RC Cannes'i dün deplasmanda 3-0 yenerek Aydın'ın rakibi oldu. Mavi-beyazlılar, yarı final ilk sınavına 24 Şubat'ta evinde, rövanşa ise 2 Mart'ta İtalya'da çıkacak. Finale kalması halinde ikinci kez aynı kupada şampiyonluk mücadelesi verecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019'da kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-02-03 11:20:35



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