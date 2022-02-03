Nazilli telafi arıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ / (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkarabilen Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Criptoswaps Zonguldak Kömürspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Yeniden Play-Off hattına girmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, "Bizim hedefimiz belli. Play-Off oynamak. Bunu da başaracak güçteyiz. Tüm oyuncularımızın moralleri de yerinde. Aradaki boşluğu çalışarak iyi değerlendirdik. Aramıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. Çok kısa süre içerisinde takıma adapte oldular. Kendi sahamızda 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-02-03 13:03:36
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