Faydaları saymakla bitmeyen enginar, artık yılın 12 ayı sofralarda Tuğba Kuruyemiş, enginarı kurutup öğüterek sofralara ulaştırmaya başladı

Damak tadının yanı sıra sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen Aydın’ın milli ürünlerinden enginar, özel bir çalışma ile artık yılın 12 ayı sofralarda yerini alacak. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 100 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Aydın enginarını kurutup değirmenden geçerek toz halinde tüketime sundu. Enginar bu yöntemle artık çorbadan sebze yemeklerine, salatadan et yemeklerine kadar tüm sofralarda yer alacak.

Aydın’ın en önemli bitkisel üretimlerinden birinin de enginar olduğunu ve içerdiği sinarin maddesi sayesinde adeta karaciğeri yenilemesi ile bilinen enginarın aynı zamanda bir vitamin deposu olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş firmasında görevli gıda mühendislerinden Ayşen Orhan, “Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen Aydın’ın milli ürünlerinden enginarın değerini arttırmak ve yılın 12 ayı sofralardaki yerini korumak için ayrı bir sistem oluşturduk. Yazın taze taze toplanıp kurutulan enginarı hijyenik bir şekilde değirmenden geçirerek toz haline getirerek yılın her mevsimi enginara ulaşımı kolaylaştırdık” dedi.

Akdeniz Mutfağının en lezzetli yemeklerinden birisi olan enginarın, içerdiği besin öğeleri ile oldukça besleyici ve sağlıklı bir besin olduğunu ifade eden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak sağlıklı ve lezzetli ürünleri raflarımızda yer verirken aynı zamanda ülkemizin ürünlerini de değerlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Normal şartlarda derindondurucuda saklanan enginarı bu yöntem ile kavanozda saklanır hale getirdik. İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde, enginarı hekim tavsiyesi ile tüketen pek çok kişi var. Artık Tuğba Kuruyemiş’in ülke genelindeki 100’ü aşkın mağazasından ihtiyacı olanlar enginar kurusuna ulaşabilecek” dedi.

Enginarın faydaları

Enginar; içeriğindeki sinarin sayesinde karaciğer, safra kesesi ve bronşlarda biriken nikotinin atılımına yardımcı olur. Karaciğer yenileyici besinlerin başında gelen enginar aynı zamanda kötü kolestrolü düşürmeye, iyi kolestrolün de yükselmesine yardımcı olarak kan basıncının düşürülmesinde de etkilidir. Ayrıca sofralarımızdan eksik etmememiz gereken enginar tam bir vitamin deposudur. Kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, magnezyum ve çinko minerallerinden ve B1, B2, B6, A ve C vitaminlerinden oldukça zengindir. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler.

