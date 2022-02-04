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Direksiyon başına geçen herkesi ilgilendiren haber “Bunları yaşıyorsanız aracınızı sağa çekin”

İHA

Direksiyon başına geçen herkesi ilgilendiren haber “Bunları yaşıyorsanız aracınızı sağa çekin”

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yarıyıl tatilinin sonuna gelinmesi dolayısıyla uzun yol yapacak sürücüleri uyardı. Türkiye’de meydana gelen kazaların yüzde 95’inden fazlasının sürücü kusurlarından kaynaklandığını ifade eden Özmeriç, “Direksiyon başında iken dikkatiniz dağılıyor ve son dakikaları hatırlamıyorsanız hemen sağa çekip dinlenin” dedi.
Sağlıklı bir sürüş ve yolculuk için sürücünün günde 89 saatten fazla araç kullanmamasını tavsiye eden Özmeriç, bu yolculuk esnasında da 2 saatte bir mutlaka 15 dakika mola verilmesini tavsiye etti. Tatil başlangıcı ve dönüşlerinde Türkiye’de kazaların daha çok yaşandığını kaydeden Özmeriç, yarıyıl tatili sonu nedeniyle yola çıkanların iklimsel nedenlerden dolayı daha dikkatli olmasını tavsiye etti.
Özmeriç, “Yola çıktıktan belli bir süre sonra gözleriniz açık ancak dikkatiniz dağınık ve gördüklerinizi analiz etmiyorsanız, yol kenarındaki şeylerin farkında değilseniz seyir tehlikeye girmiştir. Gündüze göre geceleri daha dikkatli olunmalıdır. Gözler açık ancak zihin kapalı ise mutlaka sağa çekip dinlenin” diye konuştu.
Trafik kazalarına ilişkin 2021 yılı verilerini de hatırlatan Özmeriç, “Kayıtlara göre 2021 yılında 430 bin 204 trafik kazası meydana gelmiş.
Bu da aylık 35 bin günlük de 1195 kaza demek. Büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanan bu kazalarda 2 bin 422 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 276 bin 935 kişi ise yaralanmış. 2021 yılında ülke genelinde yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere toplam 19 milyon 491 bin 403 TL trafik cezası uygulanmış. En çok trafik cezasının ise 15 milyon 699 bin 102 TL ile araç plakalarına kesilmiş. Buradan çıkan sonuç, trafik kazalarını ve trafikteki kusurları ceza ile değil eğitim ve bilinçle çözebileceğimizdir” diyerek özellikle yarıyıl tatilinden dönenlerin daha dikkatli olmasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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