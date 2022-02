Aydın'da çilek fidelerinin gençleştirilmesi için yüzlerce işçi tarlaya indi

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da üreticileri çilek fidelerini gençleştirmek ve birim alanda daha iyi verim alabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Kış ortasında tarlaya inen işçiler Aydın'daki binlerce dönüm alanda dikili olan on milyonlarca çilek fidesini gençleştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da, üreticiler çilek sezonu hazırlıklarına başladı. Köşk ilçesinde toprakla buluşan çilek fideleri hasadın ardından temizlenirken, genç fideler de dikim sezonuna hazırlanıyor. Aydın genelinde yaşanan kuraklığın ardından sulama sıkıntısı çeken üreticiler, son günlerde artan yağış miktarı sebebiyle bu yılki sulama sezonundan umutlu olduklarını belirtti.

Çilek tarlalarında hummalı çalışmalar da devam ederken, dikim sezonu için genç fidelerin temizlendiğini ifade eden Cemile Aydın; “Burada temizlenen genç fideler poşetlenip, depoya kaldırılıyor. Genç fidanları yaza hazırlıyoruz. Daha sonra dikim zamanında çıkartılıp, dikiliyor. Eşimle beraber her zaman işimizi beraber yapıyoruz. İşimizden ve mesleğimizden memnunuz. Çalışanlarımız da sağ olsun emek veriyor" diyerek insan unsurunun başta geldiği tarımsal üretimde ülkenin ve üreticinin gelirinin artması için uğraş verdiklerini söyledi.

Çileğin büyük emek istediğine dikkat çeken işçilerden Adalet Yaman ise “Burada çilek fidanı temizliyoruz. Çilek deyip geçmeyelim, çok emek harcanıyor. Fidanların genç kollarından yeni döneme genç fidanlar hazırlıyoruz. Yılın 12 ayı çilek üretimi emek ister. Bu uğraşımız ile fidanları gençleştiriyoruz” dedi.

Soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde tarlaya inen işçiler, ısıttıkları tuğlaları ayaklarının altına koyarak bir yandan soğuktan korunmaya çalışıp diğer yandan da üretime devam ediyorlar.

Zorlu şartlara rağmen günlük 90 TL'ye çalıştıklarını belirten işçiler, her şeye zam gelmesine rağmen halen çilek işçisinin zam alamadığını belirterek tarım işçilerinin de yevmiyelerinin arttırılmasını istediler.

