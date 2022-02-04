Kuşadası'nda "Yeşil" seferberlik aralıksız sürüyor

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmada engel tanımayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün ismini taşıyacak olan parkın yapımına hız kesmeden devam eden ekipler Behice Boran Parkı’nın yenileme çalışmalarında ise sona yaklaştı.



Kuşadası Belediyesi’nin ’Daha Yeşil Bir Çevre’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Son 2,5 yıl içerisinde kente 43 yeni park alanı kazandıran, 34 yeşil alanı ise bütünüyle yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerindeki "futbol" temalı Kuşadası Gençlik Spor Parkı’nın yapım çalışmalarına devam ediyor. Taş duvar örme ve toprak serimi işleri tamamlanan parkta çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Ekipler Özer Türk Stadının karşısında yer alan parkta son olarak spor aletlerinin yerleştirileceği alana beton döktü. Çalışmalar tamamlandığında bir futbol sahası görünümü kazanacak olan parkta Kuşadası Gençlik Spor'un eski oyuncuları ile yöneticilerinin isimlerinin yazılacağı kaide üzerine oturtulmuş bir futbol anıtı da yer alacak. Parkın içerisindeki oturma alanları tribün şeklinde inşa edilecek. Parka ayrıca ağaç altı gabiyon oturma alanları yapılacak.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda başlattıkları bakım ve yenileme çalışmalarında ise sona yaklaştı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar parkın duvarları ve yürüyüş yolları tümüyle yenilendi. Çim seriminin devam ettiği parkın spor aletlerinin yerleştirileceği alana beton dökümüne başladı. Otomatik sulama sistemi ve aydınlatmalarının da yenileneceği parka çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak amacıyla zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Vatandaşların egzersiz yapabilmelerine imkân sağlayacak çeşitli spor aletlerinin de yer alacağı Behice Boran Parkı’nın içerisinde 190 metrekarelik piknik alanı ve 1448 metrekarelik yeşil alan olacak.

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