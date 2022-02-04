Kuşadası'nda yol çalışmaları devam ediliyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım seferberliğine aralıksız devam ediyor. İlgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vakit kaybetmeksizin yapılan onarım çalışmaları kentin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor.



Kentin farklı alanlarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. İlgili kurumlarca elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz hatlarının yenilendiği bölgelerde meydana gelen hasar ve bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından anında gideriliyor. Güvercin Masa’ya iletilen taleplerin de dikkate alındığı çalışmalarda ekipler tarafından son olarak Kadınlar Denizi ile Karaova Mahallelerinde bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parke taşlarının yerine yenilerini döşeyen ekipler, bordür ve kaldırım taşlarının da tamiratını gerçekleştirdi.



Kadınlar Denizi Mahallesi Özçağdaş Sitesi yöneticisi Muharrem Karahan, Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Özellikle Güvercin Masa her türlü sorunla çok yakından ilgileniyor. Mahallemizde ne zaman çözülmesi gereken bir problemi Güvercin Masa’ya iletsek anında ekiplerce müdahale ediliyor. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel göreve geldiğinden bu yana kentimize yapılan yatırım ve hizmetler ciddi oranda arttı. Kendisine tüm site sakinleri adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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