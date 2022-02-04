Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi’ne ziyaretleri sürüyor.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık tarafından geçtiğimiz yıl imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim gören son sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi’ni ziyaret etmeye devam ediyor. Öğrencilerle bir araya gelen Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı’nda yapılan bilgilendirme ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.