Aydın'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen yüzde 100 yerli ve milli Korona virüs aşısı Turkovac 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Aydın'da uygulanmaya başlayacak.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan önlemler bir yandan da aşılama çalışmaları ile Korona virüs salgınının önüne geçilmeye çalışılıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana geçen 2 yıllık zaman içerisinde 85 bini aşkın kişi Korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, virüse karşı en etkili salgın olan aşılama çalışmaları da hız kesmiyor. Türk bilim insanları tarafından geliştiriştirilen Turkovac aşısı da 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Aydınlı uygulanmaya başlayacak.



Aydın'da Turkovac aşısı uygulanması ile ilgili olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli Korona virüs aşısı Turkovac, dünya genelinde onay almış 3'üncü aşı olarak Aydın'da da vatandaşlara uygulanmaya başlayacak. Uygulanmasına Aydın Devlet Hastanesi'nde başlanacak olan Turkovac aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek. Turkovac aşısı, hiç aşı olmamış kişilere 1'inci doz olarak, herhangi bir aşı ile bir doz aşılanmış kişilere ise hatırlatma dozu olarak uygulanacak" ifadelerine yer verildi.

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