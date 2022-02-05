EKODOSD, yaban hayvanları için rapor hazırlayacak

Sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle, değişik türde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yaban hayvanlarıyla ilgili geçici bir rehabilitasyon merkezinin kurulması için EKODOST tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi. EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, konuyla ilgili bir rapor hazırlayacaklarını ifade etti.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra biyoçeşitlilik bakımından zengin bölgelere de sahip çıkılması yönünde çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), yaban hayvanları için de rapor hazırlayacak. Özellikle çeşitli sebepler ile yaralanan yaban hayvanlarının bakımının yapılması için Kuşadası’na rehabilitasyon merkezinin kurulması gerektiğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaban hayvanları ve yaşam alanlarının mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

Yaban hayvanlarına karşı son yıllarda duyarlılığı arttığını ifade eden Sürücü; “Kuşadası sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle, değişik türde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam alanları sürekli daralan ve zaman zaman kentin içinde bile farklı yaban hayvan türleriyle karşılaşılmaktadır. Özellikle son yıllarda domuzlar, tilkiler, sansarlar, kirpi gibi pek çok yaban hayvanı ve yırtıcı kuşları kentin içinde görmekteyiz. Yaban hayvanlarından bazılarının araç çarpılması, çok az da olsa kasti vurulmalar, kuşların binalara çarpması sonucu ölü ve yaralanmalarla karşılaşmaktayız. Vatandaşlar arasında da son yıllarda farkındalık oluşarak, önemli duyarlılıkların gösterildiğini de görmekteyiz” dedi.

Kuşadası'na geçici rehabilitasyon merkezinin kurulması için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e rapor sunacaklarını ifade eden Sürücü; “Yaban hayvanları ve yaşam alanlarının mutlaka korunması gereklidir. Yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarında vatandaşların duyarlılığı çok önemlidir. Yaralı hayvanlara sivil toplum örgütleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Üniversite işbirliğiyle gerekli müdahaleler yapılmakta, tedavilerinden sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınmaktadır. Kuşadası Belediye başkanı Ömer Günel ile görüşerek, yaralı yaban hayvanlarıyla ilgili geçici bir rehabilitasyon merkezinin kurulması için bir rapor sunacağız” dedi.

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