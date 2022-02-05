Nazilli Belediyespor'un rakibi Zonguldak Kömürspor

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor yarın evinde Criptowaps Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Ebu Sıddık görev yapamayacak. Teknik direktör Kadir Kar, taraftarın desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-02-05 11:52:40



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