Aydın’da yarıl tatili sona eriyor Öğrenciler yarın ders başı yapacak

Aydın’da 185 bin 208 öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini ise 11 Nisan15 Nisan tarihlerinde yapacak.

Aydın’da 185 bin 208 öğrenci ve 15 bin 36 öğretmen, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem ise 17 Haziran 2022 Cuma tarihinde sona erecek.

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