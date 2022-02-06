Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-1

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Erdi Abdülmecit Sayar (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) Hasan Yurtseven (x) (Dk. 74 Emre x), Mehmet (x) (Dk. 46 Bünyamin x), Ömer (x) (Dk. 74 Ahmet x), Koray (xx), Mert Er (xx), Onur (xx), Selçuk (x), Mert Çapar (xxx), Aytaç (x) (Dk. 46 Fatih x), Cemal (xx)

CRIPTOWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) Ali Osman (xx), Emre Kara (xx), Selim (x), Hakan (x), Sefa (x) (Dk. 71 Eyüp x), Ercüment Eray (x), Rıdvan (x) (Dk. 74 Yunus Emre x), Embiya (xx) (Dk. 90 Tezcan), Aykut Emre (xx), Fatih (xxx) (Dk. 90 Murathan)

GOLLER: Dk. 84 Fatih (Zonguldak Kömürspor), Dk. 85 Mert Çapar (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Hasan Yurtseven, Bünyamin (Nazilli Bld), Ercüment Eray, Rıdvan, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışındaki Nazilli Belediyespor evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekip 84'üncü dakikada Fatih'in golüyle öne geçerken, bu gole 85'inci dakikada Mert Çapar'la yanıt veren siyah-beyazlılar, 1 puanı hanesine yazdırdı. Zonguldak Kömürspor'da Aykut Emre, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 29 puana ulaşırken, Zonguldak temsilcisi puanını 23'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-02-06 15:06:06



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