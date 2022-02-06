Efeler 09 SFK, galibiyet serisini sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda ikinci sıradaki İzmir ekibi Alaçatıspor’un konuğu oldu. Çeşme İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı yeşil beyazlı ekip 21 kazandı.



Mücadeleye hızlı başlayan yeşilbeyazlılar, sağ kanattan etkili geldi. Süleyman Çelik’in ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Fatih Bozok, sağ çaprazdan sert vurarak kaleciyi avladı ve takımını 10 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Soyunma odasına önde giden Efeler temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gole "dur" diyemedi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Efeler 09 SFK, bulduğu iki pozisyondan yararlanamazken, 64. dakikada rakip oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Alaçatıspor penaltıdan beraberliği yakaladı. Golün ardından rakip sahada baskısını artıran yeşil beyazlı ekip bir pozisyonda iki kez olmak üzere, toplamda üç topu direkten döndü. Maça sonradan giren ikinci kaptan Soner Ergençay, 90+6’da Serdar Sudun’un ceza sahası içine kafayla indirdiği topu, tekte tamamlayarak galibiyet golünü getirdi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK, galibiyet serisini sürdürerek puanını 26 yaptı ve en yakın rakibi Alaçatıspor ile puan farkını da 6’ya yükseltti.

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