Deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu



Bahattin ALBAYRAK / YENİPAZAR / (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşi festivalinde Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden gelen 150 pehlivan deve mücadele etti. Güreşlerin ilçe turizmine büyük katkı sağladığı belirten Yenipazar Belediye Başkan Vekili Süleyman Altınkaya, "Geçtiğimiz çağlarda gladyatörlerin mücadele ettikleri bu arenada şimdi ünlü develerimiz birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele ediyor." dedi.

Yenipazar'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali, Yaşar Giregiz Deve Güreşi Arenası'nda yapıldı. Festivalde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen 150 pehlivan deve güreşti. Deve güreşlerini AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan çok sayıda vatandaş izledi. Protokol üyeleri ve milletvekilleri arenada güreşleri izleyenlere poşu dağıttı. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde dereceye giren deve sahipleri plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

'İZLEYİCİLERİMİZ ZEVKLE GÜREŞLERİ İZLİYOR'

Güreşlerin ilçe turizmine büyük katkı sağladığı belirten Yenipazar Belediye Başkan Vekili Süleyman Altınkaya, "Bugün arenamızda Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen 150 seçkin devemiz güreş tutuyor. Yenipazar ilçemizin turizm alanında bir adım daha ileri gidebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. İlçemiz, çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim merkezidir. Geçtiğimiz çağlarda gladyatörlerin mücadele ettikleri bu arenada şimdi ünlü develerimiz birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele ediyor. Havanın güzel ve güneşli olması arenamızın dolmasına neden oldu. İzleyicilerimiz zevkle güreşleri izliyor" dedi. Bu arada güreşlerden elde edilecek gelirin belediye hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Yenipazar Bahattin ALBAYRAK

2022-02-06 18:40:07



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