Aydın’da BİLSEM’in Erasmus projeleri devam ediyor

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus projeleri ile adından söz ettirirken, son olarak Yunanistan’da hareketlilik gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Estonya, Belçika, Polonya ve Yunanistan ortaklığında yürütmekte olduğu ‘War In Films’ adlı Erasmus Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesinin 3’üncü hareketliliği, Yunanistan’ın Kardiça kentindeki 1. EPAL ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim etkinlikleri süresince; Selanik Film Müzesi sanal müze ziyareti, Yunan Tarihi ve Balmumu Heykeli Müzesi, Yanya Kalesi, Meteora, Dünya Mirası Anıtı ve Plastira Gölü'ne ziyaretler düzenlenerek tarihi ve kültürel keşifler yapıldı. Her ülkenin proje ekipleri tarafından hazırlanan savaş filmlerinin toplumsal ve sosyal etkilerini inceleyen savaş filmi sunumları gerçekleştirildi. Proje ekiplerinin hazırladıkları ulusal ‘The Violinist’ filmleri izlenerek proje final çıktısı olarak çekilecek olan uluslararası ‘The Violinist’ filmi için görev dağılımı, çekim hazırlıkları ve provalar yapıldı. Öğrenciler, medya okuryazarlığı ile ilgili atölye çalışmasına katıldı. Kültüreltarihi faaliyetler ve keşiflerle birlikte sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından akşam yemeği ve sertifika töreni düzenlendi. Proje ortağı ülkelerin dansları, müzikleri eşliğinde vedalaşan öğrenciler iletişimlerine devam etmek ve proje çalışmalarına katkı sağlamak için iletişim ağı kurdu. Proje faaliyetleri öğrencilerin aktif katılımı ve yüksek motivasyonuyla başarıyla tamamlandı.

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