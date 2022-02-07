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Başkan Atabay, can dostlar için yeni projesini duyurdu Mama fabrikası kurulacak

İHA

Başkan Atabay, can dostlar için yeni projesini duyurdu Mama fabrikası kurulacak

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yeni projesini duyurdu. Başkan Atabay, Didim Belediyesi'nin girişimleri ile ilçede kurulacak hayvan maması fabrikasını müjdeledi.
Göreve geldiği günden bu yana 'Tasarruf Kenti Didim' sloganıyla sosyal belediyeciliğin Türkiye'de ki sayılı örneklerinden birisini sergileyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yeni projesini müjdeledi.
İlçede bulunan pet shoplarda canlı hayvan satışı yapılmasını ve etkinliklerde havai fişek kullanılmasını yasaklayarak yalnızca Didimliler için değil kentte bulunan hayvanlar içinde kararları hayata geçiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, can dostlar için son projesini duyurdu. İlçenin tek hayvan barınağının hemen yanı başında bir mama fabrikası kurmak için çalışmaların başlatıldığını duyuran Başkan Atabay, "Ortaklaşa bu dünyayı paylaştığımız can dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz var. Bizler de sokak canları için Didim Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onların yemek ihtiyacını karşılamak için bir mama fabrikası kuruyoruz. Hem ihtiyacı olan belediyelere buradan yollayabileceğimiz hem de kendi ürettiğimiz mamalarımızı ilçemizdeki dostlarımıza ulaştıracağımız bir tesis olacak. Böylece yüzde 50'nin üzerinde bir tasarruf sağlanmış olacak ve bu tasarruftan gelen birikim kendi havuzumuza aktarılacak. Birikimlerimizi de başka ihtiyaçlarımızda rahatlıkla kullanabileceğiz. Bu tesis en kısa süre içerisinde kurulacak" dedi.

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